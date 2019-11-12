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15:42   12 Ноября 2019
Россия

Делегация зарубежных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом

Делегация зарубежных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом

Делегация зарубежных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Об этом рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По его словам, за последние годы визит иностранных журналистов станет самым большим пресс-туром, передает РИА Новости. На полуостров прибыли более 20 человек, все они являются журналистами из африканских и европейских стран. В частности, в Крым приехали представители СМИ из Италии, Великобритании, Португалии, Франции, Кении, Конго, ЮАР и Вьетнама.

По словам Руслана Бальбека, журналистам покажут Крым, также они смогут пообщаться с руководством полуострова и местными жителями.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума, проведенного среди жителей полуострова. За воссоединение проголосовало подавляющее большинство.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество

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