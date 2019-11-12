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16:56   12 Ноября 2019
Весь мир

Убийцы российских журналистов в ЦАР будут найдены и наказаны

Убийцы российских журналистов в ЦАР будут найдены и наказаны

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что расследование убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской республике продолжается. Полиция сотрудничает с иностранными службами, которые хотят пролить свет на это дело.

Туадера на полях второго Парижского форума мира подчеркнул, что не знает о ходе продвижения расследования, поскольку это судебное следствие.

«Как вы знаете, наша страна выходит из конфликта. И это печальное событие - убийство трёх российских журналистов. Конечно, мы такого не ожидали», — заявил глава ЦАР.

Напомним, 28 июля 2018 года Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко приехали в ЦАР по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который до августа минувшего года спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

ЦАР продолжает расследовать убийство трех российских журналистов, заявил Туадера

Журналисты прилетели в страну без охраны, бронеавтомобиля и переводчика, чтобы снять документальный фильм. Помимо прочего, организаторы поездки не позаботились о регистрации съемочной аппаратуры, с которой европейские туристы вызывали в ЦАР много вопросов.  Мало того, у журналистов не было даже бронежилетов, а пресс-карты оказались просрочены.

В ночь на 31 июля трое россиян погибли от рук неизвестных боевиков. Федеральное агентство новостей наняло частного детектива, который разобрался в деталях трагедии.

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Автор: Арсений Аскольский
#убийство #журналисты #цар #туадера

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