Ветеран «Альфы» указал на связь между терактами в Сирии и кражей нефти силами США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возобновления антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии из-за активности курдских боевиков. После тройного теракта в приграничном городе Камышлы, унесшего жизни семи человек, турецкий президент обвинил США в невыполнении своих обязательств о выводе курдских отрядов народной самообороны YPG.

Днем ранее турецкий и американский президенты договорились о встрече, которая состоится 13 ноября в Вашингтоне.

«Мы всесторонне обсудим ситуацию в Сирии. Расскажем о последнем этапе операции «Источник мира». Объясним, что достигнутые договоренности в рамках создания зоны безопасности не выполняются», — заявил журналистам Эрдоган.

Исполняющий обязанности секретаря Общественной палаты РФ, полковник подразделения «Альфа» спецназа ФСБ (КГБ), Герой России Вячеслав Бочаров в беседе с «Политикой Сегодня» допустил, что между террористической активностью курдских боевиков на севере Сирии и намерением американцев воровать нефть сирийского народа к юго-западу от Камышлы, в Заевфратье, существует связь.

«По моему мнению, это факт. То, что американцы сейчас держат полтора десятка баз в районе нефтяных разработок, для них это важно. Для курдов это тоже важно. Я думаю, что ничего спонтанного не бывает, в ситуации, когда ведется борьба за территории, когда ведется борьба за нефть. Это продуманная, спланированная операция с небольшой лакировкой общественного мнения», — сказал Бочаров.

В начале октября Трамп убеждал американское общество в том, что пришло время вернуть солдат с бессмысленной сирийской войны, однако позднее, судя по информации Аnadolu, передумал. Турецкое агентство сообщало, что военные США принялись сооружать две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор.

Позже Трамп развеял последние сомнения в том, что войска все же остаются в Сирии расхищать чужие ресурсы. Он в открытую заявил, что ему нравится сирийская нефть и допустил, что в регион придет американская добывающая компания, использовать сирийские недра в интересах курдов. На прошлой неделе 45-й президент согласовал расширенную военную операцию якобы по охране нефтяных полей от террористов «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ).

Параллельно журналисты узнали о переброске частной военной компании Blackwater из Ирака в район сирийских нефтегазовых месторождений.

«Прибыло, по меньшей мере, 2500 наемников. Они напрямую сотрудничают с Пентагоном, американским военным контингентом, расположенным в районе нефтяных полей», — рассказал источник ФАН.

Вячеслав Бочаров полагает, что присутствие печально известной расстрелом мирного населения в Багдаде американской ЧВК укладывается в логику Вашингтона по опустошению сирийских недр.

«Президент США ведь напрямую заявил всему миру, что ему нравится нефть, — напомнил военный эксперт. — Он сделает все возможное, чтобы контролировать этот нефтяной поток на территории Сирии. А раз он заявил в прямом эфире всему миру, то и действия последующие должны отвечать его словам. Вот они в этом формате и работают, не стесняясь об этом говорить».

В конце октября Минобороны РФ обнародовало доказательство контрабанды «черного золота» из провинции Дейр-эз-Зор. Комментируя спутниковые снимки, официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков указал на скопление нефтевозов и заявил, что караваны с ресурсами сирийского народа утекают за пределы страны под охраной американского спецназа и ЧВК. Средства от продажи нефти поступают на счета спецслужб США.