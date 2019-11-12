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15:25   12 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвала его «не быть лохом». Соответствующая запись была опубликована на личной странице Савченко в Facebook.

Ранее Зеленский рассказал о законопроекте, который призван регулировать рынок земли. Он подчеркнул, что в документе будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.

«Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины — обманут украинцев и Украину! Не будь лохом», — заявила она.

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

Савченко предложила три пункта программы для главы государства. Сначала следует провести перепись населения, считает она. Это нужно сделать для недопущения фальсификаций результатов при проведении референдумов. Второй шаг — сам референдум по поводу множественного гражданства в стране. Именно украинцы должны решить, стоит ли его узаконить. В конце следует провести еще один референдум по поводу создания банка или рынка земли, заключила Савченко. 

Кроме этого, она призвала «не тупить» главу украинского государства, иначе он может потерять свою репутацию и «проиграть влиянию Сороса нашу землю, нашу волю, нашу кровь».

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #савченко #политика #общество #зеленский

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