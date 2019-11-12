Выпускница РГПУ на фоне секс-скандала рассказала о связях Вишневского с ректором вуза

Редакция Nation News опубликовала письмо выпускницы РГПУ имени Герцена. В нем девушка, попросившая сохранить ее анонимность, рассказала о связях обвиненного в домогательствах депутата и преподавателя Бориса Вишневского с руководством вуза.

Журналисты не берутся утверждать, что вся информация в письме достоверна. Однако агентство считает его социально значимым.

«Депутат Вишневский является близким другом детства ректора Сергея Богданова, по этой причине он его не уберет никогда и к сожалению это будет продолжаться», — заявила девушка.

По ее словам, команда Богданова — мошенники и аферисты. Более того, на самого ректора в 2017 году было заведено уголовное дело. Его подозревали в хищении 11,6 миллиона рублей.

«Им ничего не стоит покрывать мерзкого извращенца Вишневского», — подытожила автор письма.

Напомним, на прошлой неделе одна из выпускниц РГПУ имени Герцена сообщила, что Вишневский, будучи преподавателем, домогался студенток младших курсов. Депутат все обвинения опровергает и отказывается комментировать. Ректор университета Сергей Богданов долго хранил молчание вместо того, чтобы инициировать внутреннюю проверку в университете.