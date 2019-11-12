«Оппозиция» назвала доцента-расчленителя творческим и страстно увлеченным человеком

Член липецкого регионального отделения «Открытой России» Геннадий Макаров встал на защиту петербургского доцента Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. По мнению Макарова, Соколов стал жертвой интернет-травли.

На минувшей неделе Соколова задержали в реке Мойке, когда он пытался утопить женские руки. Выяснилось, что части тела принадлежат его аспирантке, 24-летней Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал и в порыве гнева расчленил ее. Соколов сознался в убийстве. После этого стало известно, что и раньше студенты жаловались на доцента, но руководство вуза не обращало внимания на жалобы, а сам он продолжал себя эксцентрично вести.

До последнего момента не было тех, кто защищал бы доцента и вставал на его сторону, но внезапно в интернете появилась петиция в поддержку Олега Соколова. Автор Геннадий Макаров считает, что Соколов стал жертвой интернет-травли, а на самом деле он является жертвой обстоятельств, которого довели до невменяемости. По мнению Макарова, доцент является творческой и страстно увлеченной натурой, но его заслуги в науке неоспоримы.

«Мы требуем немедленной реабилитации и освобождения Олега Валерьевича Соколова», — пишет автор петиции.

Под петицией свой голос оставили 49 человек, которые согласны с автором и считают, что доцент сам себя оклеветал, когда заявил в суде, что действительно совершил убийство Анастасии Ещенко.

Федеральное агентство новостей (ФАН) выяснило, что Макаров сам себя зовет правозащитником-юристом, а также является членом липецкого регионального отделения «Открытой России», которую создал беглый олигарх Михаил Ходорковский и которую признали в РФ нежелательной. В соцсетях у Макарова есть фотография с блогером Алексеем Навальным. В создании петиции в защиту доцента-расчленителя ее автор не видит ничего предосудительного, а поддерживают его, скорее всего, такие же «оппозиционеры».

На минувшей неделе в секс-скандале оказался замешан депутат петербургского ЗакСа и преподаватель РГПУ им. Герцена Борис Вишневский, которого бывшая студентка обвинила в домогательствах. Девушка окончила вуз в 2014 году и рассказала, что Вишневский приставал к ней и к другим студенткам.