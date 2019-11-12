Суд не дал отвод прокурору по делу Серебренникова

Судья Мещанского суда Москвы не дал отвод прокурору по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Защита режиссера настаивала, что в суде оглашали документы, составленные на немецком языке, которые касаются квартиры режиссера в Берлине, но это незаконно.

По словам адвоката Ксении Карпинской, доказательствами по делу могут быть лишь те документы, которые составлены на русском языке, которые являются понятными всем сторонам. Суд отклонил ходатайство адвоката об отводе гособвинителя.

Ранее суд назначил проведение ряда экспертиз, которые дали бы оценку мероприятий «Платформы» как значительного культурного явления. Адвокаты сообщили, что экспертиза назвала примерную сумму — 216 миллионов рублей при стоимости в 260 миллионов, что якобы означает, что Серебренников фактически сэкономил деньги государства, а не потратил их, передает РИА Новости.

Следствие считает, что участники дела похитили 133 миллиона из 214, выделенных для «Седьмой студии» на развитие искусства и популяризацию.