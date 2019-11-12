Петицию против руководства СПбГУ подписали более 60 тысяч человек

Более 60 тысяч человек подписали петицию об устранении руководства СПбГУ. Сбор подписей идет с субботы — после того, как стало известно о трагической смерти аспирантки вуза, в убийстве которой подозревается профессор Олег Соколов. Об этом стало известно во вторник, 12 ноября.

Петицию, авторы которой призывают отстранить и привлечь к уголовной ответственности руководство вуза, на утро 12 ноября подписали более 60 тысяч человек. В ней также напомнили о прошлых скандальных инцидентах с участием преподавателя. Выяснилось, что Соколов избивал студенток и ранее.

«Многочисленные обращения граждан, студентов, общественных деятелей в какие-либо органы были проигнорированы — Олег Соколов по-прежнему оставался на свободе, не подвергался никаким следственным действиям и даже сохранял свою должность», — возмущены авторы обращения.

Ранее стало известно, что преподаватель СПБГУ признался в жестоком убийстве своей студентки, которая была его возлюбленной. Петербуржцы обнаружили профессора одного из лучших вузов страны в реке Мойке, после чего вытащили его и доставили в больницу с обморожением. При себе у доцента был рюкзак, в котором лежали отрубленные руки девушки и травматический пистолет. Полиция обнаружила в квартире историка голову аспирантки, а в реке — остатки тела. 63-летний профессор позже дал явку с повинной. Он также планировал покончить с собой в образе Наполеона.