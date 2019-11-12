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14:57   12 Ноября 2019
Россия

Петицию против руководства СПбГУ подписали более 60 тысяч человек

Петицию против руководства СПбГУ подписали более 60 тысяч человек

Более 60 тысяч человек подписали петицию об устранении руководства СПбГУ. Сбор подписей идет с субботы — после того, как стало известно о трагической смерти аспирантки вуза, в убийстве которой подозревается профессор Олег Соколов. Об этом стало известно во вторник, 12 ноября. 

Петицию, авторы которой призывают отстранить и привлечь к уголовной ответственности руководство вуза, на утро 12 ноября подписали более 60 тысяч человек. В ней также напомнили о прошлых скандальных инцидентах с участием преподавателя. Выяснилось, что Соколов избивал студенток и ранее. 

«Многочисленные обращения граждан, студентов, общественных деятелей в какие-либо органы были проигнорированы — Олег Соколов по-прежнему оставался на свободе, не подвергался никаким следственным действиям и даже сохранял свою должность», — возмущены авторы обращения.

Ранее стало известно, что преподаватель СПБГУ признался в жестоком убийстве своей студентки, которая была его возлюбленной. Петербуржцы обнаружили профессора одного из лучших вузов страны в реке Мойке, после чего вытащили его и доставили в больницу с обморожением. При себе у доцента был рюкзак, в котором лежали отрубленные руки девушки и травматический пистолет. Полиция обнаружила в квартире историка голову аспирантки, а в реке — остатки тела. 63-летний профессор позже дал явку с повинной. Он также планировал покончить с собой в образе Наполеона. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петиция #общество #спбгу

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