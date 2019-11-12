Период использования шипованной резины могут сократить в России

Период эксплуатации шипованных шин могут сократить, а также ввести штрафы за его несоблюдение. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующее исследование.

По мнению экспертов, дороги в зимний период получают 90 процентов ущерба. Особенно это касается трасс, где разрешенная скорость более 70 километров в час. В связи с этим на ремонт выделяют огромные суммы из бюджета.

Поэтому специалисты государственной компании «Автодор» предлагают сократить срок езды на «шипах» с 273 дней до 188 в Центральной России. В других регионах нормы будут установлены в соответствии с климатическими условиями.