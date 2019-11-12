Лаврова удивило, что Россию не обвинили в ситуации с Боливией

Глава МИД РФ Сергей Лавров удивился, что Россию еще не обвинили в ситуации в Боливии. Такое заявление он сделал во вторник, 12 ноября, передает РИА Новости.

Во вторник российский министр выступил на Парижском форуме мира, который проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

По его словам, Россию всегда считают заинтересованной во всем, что происходит в мире, в том числе в отравлении в Солсбери, Brexit и Каталонии. Лавров напомнил, что недавно РФ упомянули в контексте ситуации в Чили. Он также удивился, что нашу страну не обвинили в происходящем в Боливии.

«Я думал, почему же нас не упоминают в отношении событий в Ираке, Ливане и сейчас в Боливии? Нас не обвинили в происходящем в Боливии, это на самом деле странно. Что-то происходит в умах тех, кто обычно создает геополитическую повестку», — сказал он.

Ране сообщалось, что президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, несмотря на то, что одержал победу еще в первом туре. Его главный соперник на выборах не признал результаты голосования. ВС Боливии в воскресенье призвал Моралеса покинуть пост, чтобы обеспечить стабильность в стране, после чего он ушел в отставку. Теперь власть в стране должна принять оппозиционный вице-спикер сената.