Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Оппозиция» назвала доцента-расчленителя творческим и страстно увлеченным человеком

«Оппозиция» назвала доцента-расчленителя творческим и страстно увлеченным человеком

 Выпускница РГПУ на фоне секс-скандала рассказала о связях Вишневского с ректором вуза

Выпускница РГПУ на фоне секс-скандала рассказала о связях Вишневского с ректором вуза
Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

 Белоруссия получит два российских Су-30СМ 13 ноября

Белоруссия получит два российских Су-30СМ 13 ноября
Ветеран «Альфы» указал на связь между терактами в Сирии и кражей нефти силами США

Ветеран «Альфы» указал на связь между терактами в Сирии и кражей нефти силами США

 Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей
«Оппозиция» назвала доцента-расчленителя творческим и страстно увлеченным человеком

«Оппозиция» назвала доцента-расчленителя творческим и страстно увлеченным человеком

 Выпускница РГПУ на фоне секс-скандала рассказала о связях Вишневского с ректором вуза

Выпускница РГПУ на фоне секс-скандала рассказала о связях Вишневского с ректором вуза
Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

Савченко призвала Зеленского «не тупить» и «не быть лохом»

 Белоруссия получит два российских Су-30СМ 13 ноября

Белоруссия получит два российских Су-30СМ 13 ноября
Ветеран «Альфы» указал на связь между терактами в Сирии и кражей нефти силами США

Ветеран «Альфы» указал на связь между терактами в Сирии и кражей нефти силами США

 Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей
14:35   12 Ноября 2019
Россия

Лаврова удивило, что Россию не обвинили в ситуации с Боливией

Лаврова удивило, что Россию не обвинили в ситуации с Боливией

Глава МИД РФ Сергей Лавров удивился, что Россию еще не обвинили в ситуации в Боливии. Такое заявление он сделал во вторник, 12 ноября, передает РИА Новости. 

Во вторник российский министр выступил на Парижском форуме мира, который проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. 

По его словам, Россию всегда считают заинтересованной во всем, что происходит в мире, в том числе в отравлении в Солсбери, Brexit и Каталонии. Лавров напомнил, что недавно РФ упомянули в контексте ситуации в Чили. Он также удивился, что нашу страну не обвинили в происходящем в Боливии.

«Я думал, почему же нас не упоминают в отношении событий в Ираке, Ливане и сейчас в Боливии? Нас не обвинили в происходящем в Боливии, это на самом деле странно. Что-то происходит в умах тех, кто обычно создает геополитическую повестку», — сказал он.

Ране сообщалось, что президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, несмотря на то, что одержал победу еще в первом туре. Его главный соперник на выборах не признал результаты голосования. ВС Боливии в воскресенье призвал Моралеса покинуть пост, чтобы обеспечить стабильность в стране, после чего он ушел в отставку. Теперь власть в стране должна принять оппозиционный вице-спикер сената. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #общество #моралес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...