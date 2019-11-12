OneWeb для выхода на российский рынок необходимо соблюсти законодательство РФ

Если иностранные компании хотят работать на территории РФ, тогда они должны учитывать российское законодательство. Так ответил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на вопрос корреспондента «Политики Сегодня» о перспективах OneWeb в РФ и о том, как спутниковый интернет будет соотноситься с законом о безопасном интернете.

«Любые международные компании, которые приходят в США и не попадают под американскую юрисдикцию, учитывают местное законодательство США. Аналогично и в РФ. Необходимо учитывать российское законодательство, корректировать технологическую и маркетинговую стратегию, исходя из этих принципов», — объяснил Леонид Левин.

OneWeb — планируемая британская группировка из большого количества спутников, которая, как ожидается, с помощью технологий мобильной спутниковой связи обеспечит интернетом пользователей по всему миру за счет полного охвата поверхности Земли. Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил главу OneWeb Грега Уайлера с успешным выведением шести британских аппаратов ракетой «Союз-СТ-Б» на расчетные орбиты.

Хотя Федеральная служба безопасности РФ в 2018 году выступала против развертывания в РФ спутникового интернета OneWeb. По предположению ФСБ, OneWeb может стать угрозой национальной безопасности, а другие стороны смогут использовать систему для разведки.