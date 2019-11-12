Шойгу обсудил с президентом Египта вопросы военного сотрудничества двух стран

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова помочь Египту в укреплении обороноспособности страны. Речь об этом зашла на встрече российского министра с президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире.

«Рад передать вам самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он с благодарностью вспоминает ваше участие в саммите Россия — Африка в качестве сопредседателя», — отметил Шойгу.

Саммит подтвердил, что на сегодняшний день Египет занимает одну из ключевых позиций в Африке и остается стратегическим союзником Москвы в этом регионе. По словам Шойгу, это личная заслуга лидера Египта и ВС республики.

Министр также поблагодарил ас-Сиси «за предоставленную возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы российско-египетского военного сотрудничества».