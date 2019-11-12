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14:40   12 Ноября 2019
Россия

Школьники креативно представляют бизнес-идеи в TikTok

Школьники креативно представляют бизнес-идеи в TikTok

Ведущая платформа для создания коротких видео TikTok и международный конкурс для школьников «Мой первый бизнес» (один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей») запустили совместный челлендж. Участникам предложили креативно представить бизнес-идею или существующий проект.

Третий сезон конкурса «Мой первый бизнес» стартовал 5 ноября, тогда же дали старт челленджу. Во вторник, 12 ноября, на платформе TikTok запустили промо-страницу, чтобы пользователи ознакомились с условиями участия в челлендже и узнали больше о конкурсе.

Дополнительный блок «Навыки предпринимательства» — нововведение третьего сезона конкурса — включил интересное задание. Участникам нужно описать проект, презентовать с помощью короткого видео и выложить в TikTok с хештегом #делайбизнес. Для пяти человек, которые наиболее интересно презентуют проекты, TikTok приготовил призы, среди них Apple Watch 5.

Школьники креативно представляют бизнес-идеи в TikTok

Челлендж уже поддержали популярные TikTok-блогеры, а видео по хештегу #делайбизнес просмотрели уже более десяти миллионов человек. Регистрация на третий сезон конкурса «Мой первый бизнес» продлится о 6 декабря 2019 года, а итоги онлайн-этапа и победителей определят 10 декабря.

Лучшие участники конкурса пройдут четырехмесячный бизнес-курс START UP, заработают дополнительные баллы для поступления в вузы, продолжат взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации проектов и выиграют грант от партнера конкурса – «Фонда содействия инновациям».

Также поучаствуют в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, презентуют проект на масштабном фестивале CapFest и выиграют ценные призы, среди которых iPhone, MacBook, PlayStation 4.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #видео #школьники #общество #конкурс

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