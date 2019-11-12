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14:18   12 Ноября 2019
Россия

Киселев назвал позорным дело против Соловьева на Украине

Киселев назвал позорным дело против Соловьева на Украине

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал возбуждение уголовных дел на Украине против российского телеведущего Владимира Соловьева. Свое мнение он высказал во вторник, 12 ноября, для РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье «посягательство на территориальную целостность Украины». 

По словам Киселева, в Киеве ничего не меняется — журналистов запугивают и преследуют. 

«Очередной пример преследования и запугивания журналистов. На Украине, к сожалению, мало, что меняется. Позорно», — заявил Киселев.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #соловьев #киселев

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