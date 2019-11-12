Киселев назвал позорным дело против Соловьева на Украине

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал возбуждение уголовных дел на Украине против российского телеведущего Владимира Соловьева. Свое мнение он высказал во вторник, 12 ноября, для РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье «посягательство на территориальную целостность Украины».

По словам Киселева, в Киеве ничего не меняется — журналистов запугивают и преследуют.