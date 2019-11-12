Секс-домогательства в вузах после скандала Вишневского-Соколова рассмотрит Минобрнауки

Министерство науки и высшего образования намерено провести совещание на тему улучшения воспитательной работы со студентами вузов. Ожидается, что оно состоится в начале декабря 2019 года. Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что это связано с делами преподавателей Бориса Вишневского и Олега Соколова, на которых студенты стали активно жаловаться после громких скандалов.

На минувшей неделе сразу два петербургских преподавателя стали фигурантами громких скандалов. Речь идет о Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена (РГПУ), где работает Борис Вишневский, и Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), доцент которого Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которую он, по версии следствия, расчленил и пытался спрятать части ее тела в реке.

После того, как об убийстве Ещенко стало известно в СМИ, студенты РГПУ стали писать в соцсетях о том, что в отношении Бориса Вишневского должны провести расследования по всем обвинениям. ФАН сообщает, что в Герцена 11 ноября провели ряд встреч со студентами, на которых присутствовал Вишневский и проректор по воспитательной части Сергей Махов. Активным студентам посоветовали не писать о различных инцидентах в соцсетях, а если жалобы имеются, то следует идти за помощью к руководителям вузов.

Студенты говорят, что такое решение проблемы вряд ли поможет, так как зачастую руководство начинает защищать преподавателей, что видно из истории доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве девушки. Около года назад на Соколова жаловался студент, которого избили во время пары по указке доцента, но ректорат не увидел причин для того, чтобы наказать преподавателя.

Департамент молодежной политики министерства науки и высшего образования пообещал уделить внимание этому вопросу, а также обсудить «покрывательство» учителей и активнее расследовать жалобы студентов, если таковые есть.