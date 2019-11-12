Белоруссия получит два российских Су-30СМ 13 ноября

Глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что поставка закупленных в России истребителей Су-30СМ ожидается 13 ноября. По его словам, истребители поставляют в рамках государственного оборонного заказа.

«Завтра планируется посадка двух истребителей на аэродроме в Барановичах», — отметил Равков.

В 2019 году Белоруссия ожидает поставку четырех Су-30СМ. В 2017 году белорусское минобороны заключило контракт с научно-производственной корпорацией «Иркут» на поставку истребителей в период с 2018 по 2020 год.

Планировалось, что ежегодно Минск удет получать по четыре Су-30СМ.