Малькевич призвал регистрировать как СМИ блогеров с многотысячной аудиторией

Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил о необходимости регистрации блогеров, у которых несколько тысяч подписчиков, как СМИ. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Он обратил внимание, что работу СМИ регулируют десятки служб, законов, нормативных правовых актов. Тот же закон о фейках работает только в отношении средств массовой информации. При этом на блогеров законы не действуют, хотя они «являются удобным пространством, удобной платформой для распространения недостоверной информации».

Кроме того, Малькевич напомнил, что 12 ноября комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрит поправки к законопроекту о СМИ-иностранных агентах.