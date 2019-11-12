Законопроект об обязательном предупреждении о дорожных камерах внесут в Госдуму в ближайшее время. Автором документа стал депутат Александр Васильев, член комитета ГД по транспорту и строительству.

По словам Васильева, в законопроекте отражена обязательная установка дорожных знаков, которые будут предупреждать людей о размещении камер фото- и видеофиксации. Депутат отмечает, что над законопроектом работали эксперты Общероссийского народного фронта. Он также уточнил, что в ближайшее время его внесут в Госдуму на рассмотрение.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что камеры на дорогах необходимо устанавливать для того, чтобы сохранить жизнь людям и снизить количество случаев травматизма. Глава государства отметил, что прятать камеры не нужно.