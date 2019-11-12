В Госдуме считают проблемой, что блогеры без образования вещают о медицине

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что просвещением населения о симптомах онкозаболеваний следует заняться на государственном уровне. Об этом он сообщил во вторник, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

По его словам, главная проблема состоит в том, что просвещением людей в медицинских вопросах сегодня занимаются не врачи, а блогеры без медицинского образования «с миллионами подписчиков». При этом повышение онконастороженности населения должно быть государственной задачей, отметил он.

«Нужна пропаганда, людям нужно доступно рассказывать о симптомах онкозаболеваний и что необходимо делать, чтобы выявить их на ранней стадии», — сказал Огуль.

Огуль добавил, что на сегодняшний день онкологические заболевания выявляются у людей поздно — на третьей и четвертой стадиях. Причина этого заключается в том, что люди безответственно относятся к первичной диагностике, нарушают сроки обследований, а также не всегда используют возможность пройти бесплатные профилактические осмотры.

Он подчеркнул, что в России хорошо развита медпомощь для онкобольных, однако доступна она не всем людям. Для того, чтобы сдать анализы или пройти обследование людям приходится ездить за сотни километров. Зампред думского комитета напомнил, что в некоторых регионах уже строятся районные Центры амбулаторно-онкологической помощи. Он предложил распространить подобную практику по всей России.