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14:03   12 Ноября 2019
Россия

РГПУ угрожает всем петербургским студентам за правду о секс-скандале Вишневского

РГПУ угрожает всем петербургским студентам за правду о секс-скандале Вишневского

Руководство РГПУ имени Герцена проводит собрания, на которых студентам, которые хоть как-то станут комментировать секс-скандал с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским, угрожают отчислениями. Об этом пишет Nation News со ссылкой на учащуюся петербургского вуза.

По ее словам, к руководству вызывают наиболее активных студентов. Беседа проводится в присутствии декана и преподавателя политологии Вишневского. Студентам объясняют, как им следует относится к разразившемуся скандалу. Им настоятельно рекомендуют не публиковать в социальных сетях информацию об отношениях с Вишневским и не комментировать их прессе, в противном случае их ждут серьезные последствия, вплоть до отчисления.

Издание отмечает, что на одном из собраний в пример привели активиста, который вышел с пикетом к зданию ЗаСа, потребовав увольнения депутата. Хотя юноша оказался студентом СПбГУПТД, руководство Герцена обратилось к коллегам с требованием предпринять против него меры. Теперь активисту грозит отчисление.

Студентам РГПУ угрожают отчислениями за правду о домогательствах Вишневского

Ранее бывшая студентка РГПУ им. Герцена, где преподает парламентарий, отправила письмо журналистам Nation News. Она рассказала, что в 2014 году Вишевский домогался ее и ее сокурсниц. По ее словам, Вишневский «выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц», у которых в городе нет поддержки и защиты, а также угрожает депутатской «корочкой». Девушки не придавали домогательства огласке, поскольку боялись проблем с обучением.

После того, как правда вскрылась, петербуржцы через петицию на сайте change.org обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с требованием провести проверку в отношении Вишневского. Сам депутат назвал письмо враньем и связал его со своей оппозиционной деятельностью.

Сторонники Вишневского из партии «Яблоко» угрожали журналистам разгромить редакцию. При этом в ЗакСе информацию о домогательствах депутата комментировать не стали.

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Автор: Саида Габиева
#вишневский #домогательства #герцена

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