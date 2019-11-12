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13:42   12 Ноября 2019
Россия

Рособрнадзор рассматривает возможность сдачи ЕГЭ онлайн

Рособрнадзор рассматривает возможность сдачи ЕГЭ онлайн

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что ведомство рассматривает возможность перевода сдачи ЕГЭ в онлайн-формат. Речь об этом зашла во вторник, 12 ноября, на Всероссийской встрече с родителями.

Кравцов подчеркнул, что в этом году формат изменен не будет. Перевод ЕГЭ в онлайн требует технической и технологической подготовки российских субъектов. Однако первый шаг в этом направлении сделан — в 2020 году будет введен компьютерный экзамен по информатике. 

«Если мы поймем вместе с региональными министерствами, что мы готовы к ведению экзамена в онлайн-режиме, то мы эту технологию реализуем», — сказал Кравцов. 

Руководитель ведомства заявил, что это вряд ли произойдет до 2022 года, поскольку многое необходимо учесть и быть уверенным в результате на сто процентов. При этом он подчеркнул, что за такой технологией будущее.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #образование #егэ

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