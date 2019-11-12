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13:27   12 Ноября 2019
Россия

Ушедшую из детского сада в Хабаровске четырехлетнюю девочку нашли прохожие

Ушедшую из детского сада в Хабаровске четырехлетнюю девочку нашли прохожие

Ушедшую из детского сада в Хабаровске четырехлетнюю девочку нашли прохожие. Как сообщает СК РФ, маленькая девочка покинула детский сад самостоятельно.

В ведомстве отмечают, что в результате случившегося ребенок не пострадал. Сейчас следственный комитет РФ проводит проверку, по результатам которой дадут оценку действиям сотрудникам и руководству детского сада.

Следователям предстоит выяснить, можно ли наказать сотрудников за бездействие и оказание услуг, которые не соответствуют безопасности жизни и здоровья. Если выяснится, что состав преступления есть, в отношении руководства детского сада заведут уголовное дело по статье 238 УК РФ, уточнили в ведомстве.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #чп #хабаровск

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