Ушедшую из детского сада в Хабаровске четырехлетнюю девочку нашли прохожие. Как сообщает СК РФ, маленькая девочка покинула детский сад самостоятельно.

В ведомстве отмечают, что в результате случившегося ребенок не пострадал. Сейчас следственный комитет РФ проводит проверку, по результатам которой дадут оценку действиям сотрудникам и руководству детского сада.

Следователям предстоит выяснить, можно ли наказать сотрудников за бездействие и оказание услуг, которые не соответствуют безопасности жизни и здоровья. Если выяснится, что состав преступления есть, в отношении руководства детского сада заведут уголовное дело по статье 238 УК РФ, уточнили в ведомстве.