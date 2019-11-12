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13:29   12 Ноября 2019
Россия

Клименко раскритиковал идею о регистрации в Сети по паспорту

Клименко раскритиковал идею о регистрации в Сети по паспорту

Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет может плохо отразиться не только на пользователях Рунета, но и на российских ресурсах. Так считает бывший советник президента РФ по интернету Герман Клименко, передает во вторник телеканал «360»

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила обсудить возможность введения в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет, направив соответствующую инициативу в Госдуму и Совфед. 

«Формально у нас весь интернет и так уже достаточно авторизован и нет никакой анонимности. Речь идет не о том, чтобы входили в интернет по паспорту. Ресурсы должны принимать авторизованных людей», — считает он.

По его мнению, входить в Сеть по паспортам означает высказать полное недоверие системе МВД, борющейся с «левыми» карточками.

Клименко раскритиковал идею о регистрации в Сети по паспорту

Собеседник телеканала считает, что если идею с входом в интернет по паспортам воплотить в жизнь, российские ресурсы могут потерять около 30–40% аудитории. В случае, если законодатели хотят добиться того, чтобы на сайтах Рунета не было «чего-то плохого», такая стратегия может стать успешной, подчеркнул Клименко. 

Что касается зарубежных ресурсов, они точно не станут выполнять решение данной истории. Поэтому в зависимости от трактовки истории, получается стрельба себе же в ногу — либо в сторону ресурсов, либо в сторону пользователей, резюмировал эксперт. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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