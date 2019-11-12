Сеть 5G развернут в России в 2021 году с учетом позиции военных

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи считает, что в стране нужно создавать все условия для развития сети 5G. Об этом в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» заявил председатель комитета Леонид Левин. По его словам, ГД активно поддерживает эту позицию.

Корреспондент спросила, если большинство стран мира используют для 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц, а у нас он занят военными, то, как РФ технически решит этот вопрос? Леонид Левин ответил, что корректнее задать этот вопрос министерству обороны, поскольку это не вопрос изменения законодательства, а вопрос позиции ведомства. Также нужно учитывать реальные возможности, которые существуют с точки развития технологии.

«Если есть какие либо ограничения с точки зрения того, что какие-то частоты заняты ведомством, соответственно, их надо расчищать, но учитывать позиции правоохранительных органов и силовых структур», — добавил председатель комитета.

Например, в отрасли цифрового телевидения много говорили о мультиплексах. Однако прежде нужно расчистить частоты, которые во многих регионах уже заняли военные структуры связи. Если запустить сразу, тогда нарушатся действующие системы коммуникации между правоохранительными органами и силовыми структурами. Поэтому, прежде чем такие шаги предпринимать, нужно сделать серьезный аудит этой сферы. Этим сейчас и озабочено правительство. Тоже самое и с сетью 5G.

«Никто не против использовать те технологии, которые есть. Кто-то считает, что нужно не заниматься этими частотами, а думать о будущем, реагировать на 6G. С моей точки зрения, нужно двигаться поступательно. С учетом тех особенностей, которые в нашей стране имеются», — резюмировал Леонид Левин.

По его словам, касательно головных болей от активного использования гаджетов — вопрос к министерству здравоохранения. У граждан есть возможность заниматься саморегулированием, понимать сколько и какими техническими средствами они готовы пользоваться. Если кто-то считает, что какая-то технология, в том числе 5G, угрожает здоровью, тогда ему стоит обратиться в Ростест и Роскомнадзор. Ведомства не только проверят те или иные беспокойства гражданина, но и дадут соответствующее заключение.

Помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков добавил, что в 2021 году не менее чем в десяти городах-миллионниках должна появиться сеть 5G. По его словам, следующий федеральный проект — искусственный интеллект.