Два уголовных дела открыли на Украине против журналиста Соловьева

Служба безопасности Украины (СБУ) завела два дела против российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом написал в Facebook депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

В соцсети политик выложил фотокопию ответа СБУ на запрос. В документе фамилия Соловьева не упоминается. Гончаренко заявил, что уголовные дела связаны со статьей «Посягательство на территориальную целостность Украины». Наказание по ней предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.

По словам депутата, Соловьев должен «ответить за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины». Гончаренко подчеркнул, что правоохранительные органы Украины направят запросы в Европу, чтобы наложить на российского журналиста санкции.