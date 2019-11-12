Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасательный корабль Sea-Eye по поручению Гамбургской государственной прокуратуры. Атака произошла, когда беженцев эвакуировали с резиновой лодки в открытом море, в этот момент «береговая охрана» так называемого Правительства национального согласия Ливии, представители которой связаны с террористами, совершила нападение. В момент нападения ливийские террористы по рации высказывали угрозы спасателям и стреляли в сторону судна, а затем заблокировали волонтеров.

По словам представителя Sea-Eye Джулиана Палке, они хотят положить конец сотрудничеству с так называемым Правительством национального согласия Ливии. Он отметил, что если Германия вынуждена проводить расследования действий ливийских партнеров, это означает, что сомнительные партнеры на уровне Евросоюза пытаются всеми силами остановить транзит беженцев через Средиземное море. Джулиан Палке отметил, что пора прекратить выражать озабоченность, настало время разорвать сотрудничество с ПНС Ливии.

Комментируя нападение боевиков ПНС Ливии на корабль с беженцами, глава спасательной миссии Горден Айслер заявил, что федеральное правительство использует жестокого партнера для совершения действий, противоречащих международному праву. По словам Айслера, вместо того, чтобы поощрять гражданские спасательные организации, они поддерживают жестоких ливийских боевиков, связанных с террористами.

«Нужно возвращаться к политике, которая защищает человеческие жизни и осуждает такие преступления, которые совершают боевики ПНС Ливии», — резюмировал председатель Sea-Eye Горден Айслер.

«Береговая охрана» считается частью МВД так называемого Правительства национального согласия, главой которого является Фатхи Башага, занявший эту должность при помощи террористов из Мисураты. Сейчас под контролем Башаги находятся террористы из группировок, находящихся в Мисурате и Триполи. Неоднократно боевики из этих группировок упоминались в докладах Совета Безопасности ООН в качестве работорговцев, насильников и убийц.