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13:10   12 Ноября 2019
Россия

У подозреваемого в убийстве доцента СПБГУ могут отозвать Орден Почетного легиона

У подозреваемого в убийстве доцента СПБГУ могут отозвать Орден Почетного легиона

Процедура по изъятию французского Ордена Почетного легиона, которым награжден подозреваемый в жестоком убийстве доцент СПБГУ Олег Соколов, может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию Ордена. 

«Знаки отличия ордена Почетного легиона могут быть отозваны у иностранца за действия, противоречащие чести или способные нанести урон интересам Франции. Дисциплинарные процедуры определены кодексом Почетного легиона», — сообщили в канцелярии.

Отмечается, что согласно процедуре совет Ордена, который возглавляет Великий канцлер, подробно изучает дело и выносит по нему решение. Затем его должен рассмотреть президент Французской Республики, являющийся Великим магистром Ордена. Он издает указ, который не публикуется в случае с иностранцами. Для иностранцев, которые не являются членами ордена Почетного легиона, предусмотрено единственное дисциплинарное наказание — изъятие значков отличия. 

В канцелярии Ордена Почетного легиона добавили, что процедура по изъятию награды является конфиденциальной. 

Ранее стало известно, что профессор СПБГУ застрелил свою студентку, с которой жил на протяжении нескольких лет, а затем расчленил и попытался избавиться от тела. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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