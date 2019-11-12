Обвинения Вишневского в домогательствах обсудили со студентами второго курса РГПУ

Руководство Российского государственного педагогического университета имени Герцена продолжает выгораживать своего преподавателя Бориса Вишневского, которого ранее бывшая студентка обвинила в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Nation News.

После публикации обращения студентки, которая представилась некой Кристиной, многие петербуржцы потребовали проверить Вишневского на предмет развратных действий. На сайте change.org была создана соответствующая петиция.

Редакция Nation News обратилась в университет с просьбой прокомментировать происходящее. Руководство сообщило, что за время работы депутата в стенах вуза на него жалоб не поступало.

«Борис Лазаревич Вишневский работает в РГПУ имени Герцена по договору гражданско-правового характера, не являясь штатным сотрудником. При этом в рамках учебной программы Вишневский не ведет занятия у студентов 1-го курса», — сказали в вузе.

От студентов второго курса жалоб на депутата тоже не поступало, сообщила глава пресс-службы университета Лариса Кузьмина.