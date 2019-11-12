Обвинения Вишневского в домогательствах обсудили со студентами второго курса РГПУ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РГПУ угрожает всем петербургским студентам за правду о секс-скандале Вишневского

РГПУ угрожает всем петербургским студентам за правду о секс-скандале Вишневского

 В Госдуме считают проблемой, что блогеры без образования вещают о медицине

В Госдуме считают проблемой, что блогеры без образования вещают о медицине
Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе
Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

 Кремль призвал стороны конфликта в секторе Газа решать проблемы дипломатическим путем

Кремль призвал стороны конфликта в секторе Газа решать проблемы дипломатическим путем
РГПУ угрожает всем петербургским студентам за правду о секс-скандале Вишневского

РГПУ угрожает всем петербургским студентам за правду о секс-скандале Вишневского

 В Госдуме считают проблемой, что блогеры без образования вещают о медицине

В Госдуме считают проблемой, что блогеры без образования вещают о медицине
Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе
Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

 Кремль призвал стороны конфликта в секторе Газа решать проблемы дипломатическим путем

Кремль призвал стороны конфликта в секторе Газа решать проблемы дипломатическим путем
13:20   12 Ноября 2019
Россия

Обвинения Вишневского в домогательствах обсудили со студентами второго курса РГПУ

Обвинения Вишневского в домогательствах обсудили со студентами второго курса РГПУ

Руководство Российского государственного педагогического университета имени Герцена продолжает выгораживать своего преподавателя Бориса Вишневского, которого ранее бывшая студентка обвинила в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Nation News.

После публикации обращения студентки, которая представилась некой Кристиной, многие петербуржцы потребовали проверить Вишневского на предмет развратных действий. На сайте change.org была создана соответствующая петиция.

Редакция Nation News обратилась в университет с просьбой прокомментировать происходящее. Руководство сообщило, что за время работы депутата в стенах вуза на него жалоб не поступало. 

«Борис Лазаревич Вишневский работает в РГПУ имени Герцена по договору гражданско-правового характера, не являясь штатным сотрудником. При этом в рамках учебной программы Вишневский не ведет занятия у студентов 1-го курса», — сказали в вузе. 

От студентов второго курса жалоб на депутата тоже не поступало, сообщила глава пресс-службы университета Лариса Кузьмина.

«Состоялись встречи со студентами, у которых преподает Борис Лазаревич. Это студенты второго курса. Никто из них не подтвердил никакие факты, которые изложены в вашем письме», — сказала она.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #вишневский #домогательства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...