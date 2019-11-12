Кремль призвал стороны конфликта в секторе Газа решать проблемы дипломатическим путем

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремл обеспокоен ростом напряженности в секторе Газа и призывает конфликтующие стороны решать существующие проблемы исключительно политико-дипломатическими способами.

«Традиционно мы обеспокоены очередным взвинчиванием ситуации, очередным ростом напряженности в регионе. Мы призываем все стороны к спокойствию и к решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами», - заявил официальный представитель президента РФ.

Ранее во вторник утром в Тель-Авиве, городах-спутниках израильской столицы Холоне, Бат-Яме и Ришон-Леционе, а также в крупных городах Ашкелон и Ашдод на юге страны и врайонах, прилегающих к сектору Газа несколько раз срабатывали системы воздушной тревоги. Как сообщила израильская государственная радиостанция «Кан», одна из множества ракет, запущенных с территории Газы, разорвалась в жилом доме на юге страны.

Со стороны Израиля во вторник был нанесен удар по главарю палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» Бахе Абу аль-Ате, который находился в секторе Газа. Радио «Кан», ссылаясь на палестинские источники, сообщает, что в результате удара аль-Ата и трое его сподвижников были убиты.