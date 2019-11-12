Путин 12 ноября встретится с главой Росфинмониторинга и президентом РАН

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РГПУ угрожает всем петербургским студентам за правду о секс-скандале Вишневского

РГПУ угрожает всем петербургским студентам за правду о секс-скандале Вишневского

 В Госдуме считают проблемой, что блогеры без образования вещают о медицине

В Госдуме считают проблемой, что блогеры без образования вещают о медицине
Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе
Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

 Кремль призвал стороны конфликта в секторе Газа решать проблемы дипломатическим путем

Кремль призвал стороны конфликта в секторе Газа решать проблемы дипломатическим путем
РГПУ угрожает всем петербургским студентам за правду о секс-скандале Вишневского

РГПУ угрожает всем петербургским студентам за правду о секс-скандале Вишневского

 В Госдуме считают проблемой, что блогеры без образования вещают о медицине

В Госдуме считают проблемой, что блогеры без образования вещают о медицине
Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе
Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

Полиция Германии расследует пиратскую атаку террористов ПНС Ливии на спасателей

 Кремль призвал стороны конфликта в секторе Газа решать проблемы дипломатическим путем

Кремль призвал стороны конфликта в секторе Газа решать проблемы дипломатическим путем
12:42   12 Ноября 2019
Россия

Путин 12 ноября встретится с главой Росфинмониторинга и президентом РАН

Путин 12 ноября встретится с главой Росфинмониторинга и президентом РАН

Также президент подготавливается к поездке в Бразилию на саммит БРИКС, который пройдет 13–14 ноября. Российский лидер Владимир Путин во вторник, 12 ноября, встретится с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Недавно Россия отчитывалась по линии ФАТФ, по итогам [этого отчета] будет доклад президенту», — добавил представитель Кремля.

По его словам, в Российской академии наук начинается общее собрание, за которым последуют выборы новых членов академии. Поэтому сегодня Владимир Путин встретится с президентом РАН Александром Сергеевым, передает Федеральное агентство новостей.

«Путин проведет рабочую встречу, чтобы войти в курс дела по упомянутым процессам», — резюмировал Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#путин #общество #ран #росфинмониторинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...