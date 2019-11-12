Путин 12 ноября встретится с главой Росфинмониторинга и президентом РАН

Также президент подготавливается к поездке в Бразилию на саммит БРИКС, который пройдет 13–14 ноября. Российский лидер Владимир Путин во вторник, 12 ноября, встретится с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Недавно Россия отчитывалась по линии ФАТФ, по итогам [этого отчета] будет доклад президенту», — добавил представитель Кремля.

По его словам, в Российской академии наук начинается общее собрание, за которым последуют выборы новых членов академии. Поэтому сегодня Владимир Путин встретится с президентом РАН Александром Сергеевым, передает Федеральное агентство новостей.