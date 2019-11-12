Песков отверг инициативу «входа по паспорту» в интернет

Предложение ввести обязательную регистрацию по паспорту для входа в интернет привело бы к нарушению прав граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 12 ноября.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет. Соответствующее обращение было направлено в Госдуму и Совфед.

В ходе пресс-конференции представитель СМИ задал Пескову вопрос, не считают ли в Кремле, что подобная мера станет цензурой и нарушит права граждан.