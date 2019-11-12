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12:43   12 Ноября 2019
Россия

Песков отверг инициативу «входа по паспорту» в интернет

Песков отверг инициативу «входа по паспорту» в интернет

Предложение ввести обязательную регистрацию по паспорту для входа в интернет привело бы к нарушению прав граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 12 ноября. 

Ранее ряд СМИ сообщил, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет. Соответствующее обращение было направлено в Госдуму и Совфед. 

В ходе пресс-конференции представитель СМИ задал Пескову вопрос, не считают ли в Кремле, что подобная мера станет цензурой и нарушит права граждан. 

«Конечно, станет [цензурой — ред.], конечно нарушает [права — ред.]», — ответил Песков.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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