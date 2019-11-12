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12:38   12 Ноября 2019
Россия

Встреча Путина и Зеленского без тщательной подготовки не принесет пользу, считает Кремль

Встреча Путина и Зеленского без тщательной подготовки не принесет пользу, считает Кремль

Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского без тщательной подготовки не принесет пользу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, сейчас Москва занимается вопросами, связанными с подготовкой саммита в «нормандском формате». Он также отметил, что Путин никогда не был против подобных встреч и не против предстоящей встречи тоже, но уверен, что встреча ради встречи будет бесполезной. Песков заявил, что все встречи должны быть тщательно подготовлены, только после этого они могут состояться. 

«Сейчас Москва сконцентрирована на подготовке к процессам нормандского формата, а для этого нужно выполнять все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске», — заявил Дмитрий Песков. 

Кроме того, представитель Кремля заявил, что в Москве приветствуют процесс разведения сил и средств в Донбассе и позитивно его оценивают. По словам Пескова, выполнение этих обязательств должно продолжаться. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин и Эрдоган планируют встречу в начале 2020 года. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #песков #политика

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