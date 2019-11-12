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12:33   12 Ноября 2019
Весь мир

Россияне перечислили страны, в которых чувствуют себя как дома

Россияне перечислили страны, в которых чувствуют себя как дома

Российские туристы рассказали, в каких странах им наиболее комфортно находиться. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip.

Были опрошены 1284 пользователя. Выяснилось, что в зависимости от возраста респондентов различается список стран. Например, туристы до 60 лет предпочитают отдыхать в Италии. Более старшее поколение проголосовало за Испанию, Кипр, Италию и Грузию.

Молодежь (19-24 года) комфортно чувствует себя в Германии, Грузии, Франции и Швеции.

Две трети опрошенных считают, что могут чувствовать себя как дома в другой стране, если она вызывает в целом положительные эмоции. Треть туристов считают, что главное — доброжелательные люди, а 29% путешественников отметили, что в любимых странах такая же красивая природа, как на родине.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #туризм #общество

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