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12:35   12 Ноября 2019
Весь мир

Шестнадцать человек погибли и 40 пострадали в Бангладеш при столкновении двух поездов

Шестнадцать человек погибли и 40 пострадали в Бангладеш при столкновении двух поездов

Жертвами лобового столкновения двух пассажирских поездов в округе Брахманбария в Бангладеш стали 16 человек и не менее 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Об этом во вторник сообщает агентство Reuters, отмечая, что изначально сообщалось о 12 погибших и 28 пострадавших.

Однако и обновленные данные о жертвах железнодорожной катастрофы не являются окончательными, так как поисково-спасательная операция на месте столкновения поездов еще не окончена. Сотрудники полиции, пожарные, а также представители армии разбирают искореженные вагоны в поисках людей, которые могут оставаться среди обломков.

Как сообщается, столкновение поездов произошло в ночь с понедельника на вторник на расстоянии 109 километров от столицы Бангладеш – города Дакки.

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Автор: Александр Люблинский
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