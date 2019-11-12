Минтранс согласовал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы в Барнауле

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Барнауле согласовали в министерстве транспорта РФ, что позволяет начать реализацию проекта. Об этом сообщил во вторник, 12 ноября, министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, ведомства согласовали вопросы, связанные с началом реконструкции барнаульской ВПП.

«Принципиально решить этот вопрос, чтобы он начал уже реализовываться», — сказал Топилин.

Глава Минтруда добавил, что также согласовали вопросы, связанные с поддержкой сельского хозяйства и субсидированием. Ориентировочно до 200–300 миллионов рублей дополнительно по линии министерства сельского хозяйства направят на поддержку производителей региона.

Максима Топилина определили куратором региона со стороны правительства. чтобы подготовить комплекс мер по ускоренному развитию Алтая. Министр уже провел совещание по подготовке индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.