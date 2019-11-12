Юморист Ильяс Хасанов скончался в больнице после аварии

Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после аварии в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости. Авария произошла поздним вечером 8 ноября, в ДТП на месте погибла основатель КВН в Татарстане Фарида Таштабанова.

В результате аварии пострадали еще четыре человека, среди которых юморист Ильяс Хасанов. Его доставили в реанимацию без сознания, где он находился несколько дней и умер. На его странице в Instagram подписчики выражают соболезнования и пишут слова поддержки для родственников Хасанова.

Авария произошла на трассе Москва — Уфа. Водитель Volkswagen не выдержал безопасное расстояние и врезался во впереди идущий КамАЗ. В результате аварии погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, ей было 60 лет.