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Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

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12:22   12 Ноября 2019
Россия

Юморист Ильяс Хасанов скончался в больнице после аварии

Юморист Ильяс Хасанов скончался в больнице после аварии

Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после аварии в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости. Авария произошла поздним вечером 8 ноября, в ДТП на месте погибла основатель КВН в Татарстане Фарида Таштабанова. 

В результате аварии пострадали еще четыре человека, среди которых юморист Ильяс Хасанов. Его доставили в реанимацию без сознания, где он находился несколько дней и умер. На его странице в Instagram подписчики выражают соболезнования и пишут слова поддержки для родственников Хасанова. 

Авария произошла на трассе Москва — Уфа. Водитель Volkswagen не выдержал безопасное расстояние и врезался во впереди идущий КамАЗ. В результате аварии погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, ей было 60 лет. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #татарстан #дтп #чп

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