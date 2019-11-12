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12:26   12 Ноября 2019
Россия

Левин не согласился с оценкой уровня свободы интернета в РФ от Freedom House

Левин не согласился с оценкой уровня свободы интернета в РФ от Freedom House

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин не согласился с оценкой экспертов американской неправительственной организации Freedom House, которые отвели России второе место в европейском рейтинге стран с «несвободным интернетом».

«Надо более детально изучать, на каком основании, по каким критериям он [рейтинг] готовился, тогда только можно комментировать. Если он комментируется по формальным признакам регулирования законодательства, то, мне кажется, в данной ситуации - это не совсем корректно, потому что свобода интернета определяется возможностями пользователей. Они у нас никак не ущемлены. У нас для пользователей открыты все соцсети, интернет-ресурсы. У нас ограничиваются только те ресурсы, которые нарушают действующее законодательство», — сказал Левин «Политике Сегодня».

Левин не согласился с оценкой уровня свободы интернета в РФ от Freedom House

Рейтинг «Свобода в сети» опирается на данные, полученные с июня 2018 по май 2019 года. Россию в нем американская НКО ставит на 51-е место из 65 стран, где проводились исследования, и на второе место после Белоруссии среди европейских стран с «несвободным интернетом». Список возглавляет Исландия и замыкает Китай. Интернет на Украине эксперты оценили, как частично свободный, отведя стране 32-е место между Индией и Угандой.

Freedom House основана в 1941 году. Целью НКО заявлена поддержка демократии и защита прав человека в мире. Организация финансируется посредством грантов правительства США. В Америке и России организацию критиковали за идеологический подтекст и предвзятость. Профессор политологии Дэниэл Трейсмен из Калифорнийского университета обратил внимание, что Freedom House приравнял уровень политических свобод в России к Йемену, где единственным законом является шариат.

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Автор: Максим Сахаров
#россия #сша #интернет #freedom house

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