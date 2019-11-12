«Шуткой» Каспарова назвала Deutsche Welle призывы к свержению государственного строя РФ

Журналисты немецкого издания Deutsche Welle (DW), освещавшие Форум свободной России, выступили рупором русофобской западной пропаганды, пишет Федеральное агентство новостей.

Форум «Свободная Россия», председателем которого стал шахматист и правозащитник Гарри Каспаров, прошел в Вильнюсе с 9 по 10 ноября. Мероприятие, финансируемое, в том числе, беглым олигархом Михаилом Ходорковским, собрало тех, кто за деньги готов выкрикивать тезисы о «кровавом режиме» и «тоталитаризме».

На форуме присутствовали Аркадий Бабченко, Артемий Троицкий, Гарри Каспаров, Евгения Чирикова, Олег Сенцов, Айдер Муждабаев и другие. Как и ранее, организаторы мероприятия не пустили ряд журналистов российских СМИ. Кроме того, некоторые из «либералов» вели себя достаточно агрессивно, разбив камеру телевизионщикам. На форум могут попасть только «рукопожатные» издания и ТВ, чьи материалы будут содержать правильные тезисы.

Одним из таких стало немецкое издание Deutsche Welle. Оно подготовило несколько репортажей с форума. ФАН изложил суть в нескольких главных цитатах из статей.

По мнению спикеров форума, в РФ происходит постепенный переход к якобы «тоталитарному режиму», а выражается это в запрете радикальных и деструктивных движений.

«В сегодняшней России происходит эволюция достаточно мягкого авторитарного режима в сторону тоталитаризма, и одним из признаков этого является тотальная борьба государства с инакомыслием. Наряду с преследованием «Свидетелей Иеговы» (запрещены в РФ) в числе характерных примеров тоталитарных практик российских властей участники дискуссии называли также дела «Сети», «Нового величия» и бахчисарайское дело о членстве в «Хизб ут-Тахрир» (террористическая группировка, запрещена в РФ)», — заявил обвиняемый в убийстве Даниил Константинов.

Участники форума считают, что «революционный локомотив» России можно направить путем Украины — «по рельсам» переворота. Гости мероприятия обсуждали процесс создания условий для революции в РФ. Спикеры называли РФ «тоталитарной империей», трансформировать которую возможно лишь при участии Запада.

Гарри Каспаров, в свою очередь надеется, что следующий форум пройдет уже в России в формате Учредительного собрания. Напомним, что Всероссийское учредительное собрание существовало в российском государстве после Октябрьской революции 1917 года. ФАН сомневается, что шахматист употребил данное словосочетание просто так. DW же сочла агрессивный посыл Кампарова «шуткой».

Материалы DW показали, что в Вильнюсе собрались ненавистники России, готовые на радикальные меры. ФАН отмечает, что на форуме присутствовали активисты из РФ. После рассуждений о революции и «кровавом режиме», они вернутся в Россию и продолжат спокойно жить.

«Свидетели Иеговы» были запрещены в РФ не из соображения притеснения веры, а потому что организация строилась по принципам финансовой пирамиды и призывала отдавать ей имущество. Кроме того, были попытки провозгласить указанную веру выше остальных. Секта запрещена не только в РФ, но и в Греции, Испании и ряде других стран.

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами — террористическая организация, основанная в Палестине в 1953 году, цель которой — создание всемирного исламского халифата. Ее ячейки действуют в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции. Деятельность организации запрещена в РФ, а также во многих странах мира. В Германии движение также является запрещенным. DW писал об этом в 2006 году. Действия ячеек организации в ФРГ также ограничили из-за угрозы острых межэтнических конфликтов.

Ретрансляция DW тезиса о том, что ограничение «Хизб ут-Тахрир» — признак «тоталитаризма и репрессий», еще раз показывает русофобскую направленность СМИ. Все, что нельзя на Западе, автоматически одобряется в РФ, заключило ФАН.