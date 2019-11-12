Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина отменит санкции против РФ, она потребует компенсацию. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано во вторник, 12 ноября.

Кулеба подчеркнул, что недопущение снятия антироссийских санкций — это первоочередная задача. Он напомнил, что санкции были введены из-за агрессии и нарушения страной базового порядка всего континента.

«Если вы решили снять безосновательно — тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача — это не допустить снятия санкций», — цитирует «Укринформ» Кулебу.

По его словам, главная задача дипломатии состоит в получении максимальной выгоды в обмен на нарушение обещания. Обещания нарушаются на всех уровнях, поэтому следует понимать, что это может случиться в любой момент. Но задача политики и дипломатии состоит в том, чтобы этого не допустить, либо получить максимальную выгоду, заключил он.