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 Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс бросил Турцию один на один с терроризмом

Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс бросил Турцию один на один с терроризмом
12:17   12 Ноября 2019
Весь мир

Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс бросил Турцию один на один с терроризмом

Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс бросил Турцию один на один с терроризмом

НАТО не оказывает Турции поддержки в борьбе с международным терроризмом. Об этом во вторник перед вылетом в США заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Для нас принципиально важно, чтобы страны НАТО склонились в нашу сторону. Саммиту альянса 3-4 декабря в Лондоне мы придаем большое значение. Когда НАТО оставляет своего союзника в одиночку бороться с терроризмом, это нельзя объяснить», - подчеркнул президент Турции.

При этом Эрдоган в очередной раз обвинил Вашингтон в том, что США отправили более 30 тысяч грузовых автомобилей силам самообороны сирийских курдов, которые в Турции признаны террористической группировкой.

Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс бросил Турцию один на один с терроризмом

Напомним, после того, как США и Турция 17 октября договорились о пятидневной приостановке антитеррористической операции Анкары в северных приграничных районах Сирии для вывода курдских вооруженных формирований за пределы 30-километровой зоны безопасности на границе двух стран, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в том, что тот не до конца выполнил свои обязательства перед Анкарой. При этом Эрдоган добавил, что Турция не готова идти на компромиссы в рамках договоренностей с США по Сирии.

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Автор: Александр Люблинский
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