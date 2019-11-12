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12:14   12 Ноября 2019
Россия

Медведев уверен, что необходимо развивать персонализированную медицину

Медведев уверен, что необходимо развивать персонализированную медицину

Председатель правительства Дмитрий Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужды конкретного человека.

Речь об этом зашла во вторник, 12 ноября, на совещании, посвященном роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России.

По словам премьера, новые подходы к вопросу оказания медицинских услуг помогут развивать технологии. Через какое-то время удастся создать основу для персонализированной медицины. 

«Это действительно будущее — то есть, когда препараты изготавливаются под конкретного пациента», — подчеркнул Медведев.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #медицина #здравоохранение

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