Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Эрдоган планируют встретиться в январе 2020 года

Путин и Эрдоган планируют встретиться в январе 2020 года

 Минтранс согласовал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы в Барнауле

Минтранс согласовал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы в Барнауле
Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе
Россияне перечислили страны, в которых чувствуют себя как дома

Россияне перечислили страны, в которых чувствуют себя как дома

 Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс бросил Турцию один на один с терроризмом

Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс бросил Турцию один на один с терроризмом
Путин и Эрдоган планируют встретиться в январе 2020 года

Путин и Эрдоган планируют встретиться в январе 2020 года

 Минтранс согласовал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы в Барнауле

Минтранс согласовал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы в Барнауле
Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Украина потребует компенсацию с России в случае снятия санкций

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе
Россияне перечислили страны, в которых чувствуют себя как дома

Россияне перечислили страны, в которых чувствуют себя как дома

 Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс бросил Турцию один на один с терроризмом

Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс бросил Турцию один на один с терроризмом
12:04   12 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе

Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе

Лидер партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук назвал три возможных пути для завершения вооруженного конфликта в Донбассе. Мнением он поделился в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Вариант первый — начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну», — считает Вакачурк.

Политик отметил, что такой путь сейчас невозможен, хотя военные Украины «должны быть к этому готова». Второй вариант разрешения конфликта — реализация Минских соглашений. По мнению Вакарчука, они «навязаны Россией» и могут закончиться потерей независимости.

Третья альтернативой, считает депутат — включение «турборежима» в дипломатии, который позволит усилить армию Украину и экономику, затем вернуть территории. Он заявил, что Украина будет готова «дипломатически или другим путем вернуть аннексированные территории».

Политик назвал третий вариант самым реалистичным, но признал, что он может стать болезненным и не для всех приемлемым.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #вакарчук

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...