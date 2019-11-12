Вакарчук назвал три возможных пути завершения конфликта в Донбассе

Лидер партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук назвал три возможных пути для завершения вооруженного конфликта в Донбассе. Мнением он поделился в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Вариант первый — начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну», — считает Вакачурк.

Политик отметил, что такой путь сейчас невозможен, хотя военные Украины «должны быть к этому готова». Второй вариант разрешения конфликта — реализация Минских соглашений. По мнению Вакарчука, они «навязаны Россией» и могут закончиться потерей независимости.

Третья альтернативой, считает депутат — включение «турборежима» в дипломатии, который позволит усилить армию Украину и экономику, затем вернуть территории. Он заявил, что Украина будет готова «дипломатически или другим путем вернуть аннексированные территории».

Политик назвал третий вариант самым реалистичным, но признал, что он может стать болезненным и не для всех приемлемым.