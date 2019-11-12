Российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетил музей научного центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске. Во вторник, 12 ноября, глава правительства находится в городе с официальным визитом, где проводит совещание о роли центров геномных исследований.

В ходе небольшой экскурсии Медведев узнал об этапах строительства центра, а также ознакомился с экспонатами. В частности, российскому главе правительства продемонстрировали уникальный костюм, в котором специалисты работают с особо опасными вирусными инфекциями. Также Медведеву показали изолирующий бокс биозащиты третьего класса для проведения исследований.

По итогам экскурсии Дмитрий Медведев назвал музей интересным. После завершения визита Медведеву подарили на память книгу, в которой научно обоснована система подготовки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, который проводился в РФ.

«Вектор» в Новосибирске является одним из двух институтов во всем мире, где содержится коллекция оспы, с которой работают специалисты.