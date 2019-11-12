Пятнадцать человек пострадали в Грузии в ДТП с автобусом

Автобус с пассажирами перевернулся в Грузии, неподалеку от села Кеда в районе Аджария.

В результате ДТП, как сообщили в региональном минздраве, пострадали 15 человек.

«Инцидент произошел около села Кеда. Всего пострадали 15 человек, двое госпитализированы в Батумскую клинику, остальные - в местную. Состояние их здоровья стабильное», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, транспортное средство по неясной пока причине съехало с проезжей части под откос, после чего перевернулось. Грузинское МВД проводит проверку по факту произошедшего.