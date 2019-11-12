Угонщики скорой в Нижегородской области были задержаны в погоне со стрельбой

Полиция задержала двоих мужчин, угнавших автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, после погони со стрельбой по колесам. Об этом во вторник, 12 октября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

По информации СМИ, в понедельник вечером экипаж группы задержания вневедомственной охраны в Кстовском районе Нижегородской области получил сообщение о том, что автомобиль скорой медицинской помощи был угнан неизвестными.

Отмечается, что на поиски машины выехал автопатруль Росгвардии совместно с полицейскими. Вскоре они заметили угонщиков на трассе. Правоохранители потребовали водителя машины остановиться, но он не только не выполнил требование, но и увеличил скорость, попытавшись скрыться. Кроме этого, он едва не сбил пешеходов.

«Для того, чтобы остановить машину, сотрудники Росгвардии выстрелили по колесам. Скорая остановилась, находившиеся в ней мужчины были задержаны», — сообщили в пресс-службе.

Выяснилось, что задержанные мужчины уже были ранее судимы за угон.