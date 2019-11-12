Медведев призвал ускорить развитие в России генетических технологий

Глава кабмина Дмитрий Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий для сельского хозяйства, промышленности и для купирования биологических угроз.

«Наша задача — ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применять в промышленности и сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, защитят от биологических угроз», — отметил премьер.

Медведев добавил, что Россия должна в ближайшем будущем войти в пятерку стран-лидеров по научным исследованиям. Это важно для того, чтобы не зависеть от технологий, разработанных коллегами из-за рубежа, и других внешних факторов.

В рамках реализации нацпроекта «Наука» появляются новые научные центры, которые должны отвечать международному уровню, а также задачам, которые возникают перед российскими учеными.