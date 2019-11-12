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11:37   12 Ноября 2019
Россия

Выпускаемые Россией вакцины не имеют аналогов в мире, уверен Медведев

Выпускаемые Россией вакцины не имеют аналогов в мире, уверен Медведев

Выпускаемые Россией вакцины не имеют аналогов в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о центрах геномных исследований.

По словам Медведева, несмотря на то, что РФ выпускает такие вакцины, аналогов которым нет ни в одной стране мира, доля России на мировом рынке генетических технологий крайне мала. Он отметил, что необходимо ускорить их развитие, так как разработки станут базой для повышения конкурентоспособности и защитят от биологических угроз. Медведев подчеркнул, что в стране в скором времени появится не менее 16 центров геномных исследований, на это направлено 11 миллиардов рублей. 

Как заявил глава правительства, Россия поставила задачу — в ближайшее время страна должна войти в топ-5 государств, где ведутся лучшие научные исследования и разработки, поэтому необходимо быть в тонусе и поддерживать качество исследований. Медведев отметил, что это важно также для того, чтобы страна не зависела от иностранных технологий и других внешних факторов.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика

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