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11:43   12 Ноября 2019
Россия

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ Соколова против другой студентки

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Петербурга проверить данные СМИ о возможных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей ученицы, против другой студентки.

Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ. Отмечается, что Бастрыкин направил в Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства.

По предварительной версии, 63-летний Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября. В ночь на 9 ноября историк решил избиваться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября полицейские вытащили Соколова из реки Мойки. Он пытался утопить пакет с отрубленными женскими руками. Мужчину задержали.

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ Соколова против другой студентки

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова. Они проживали вместе в квартире историка, работали над научными публикациями. В квартире при обыске и нашли фрагменты тела. На суде Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения.

Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.

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Автор: Арсений Аскольский
#убийство #ск рф #петербург #соколов

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