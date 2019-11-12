Суд взыскал с МЧС более миллиарда рублей в пользу ТАНТК имени Бериева

Суд Москвы взыскал с МЧС России более одного миллиарда рублей по иску Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Об этом сообщает во вторник, 12 ноября, РИА Новости.

По данным агентства, ТАНТК в своем иске потребовал выплатить задолженность за шестой поставленный ведомству самолет по государственному контракту от 25 мая 2011 года. Воздушное судно, стоимость которого составляет более 1,4 миллиарда рублей, компания передала заказчику в феврале.

Отмечается, что суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.

Ранее сообщалось, что в тушении лесных пожаров в Якутии участвовали два самолета-амфибии Бе-200 и два вертолета Ми-8.

Таганрогский авиационно-технический комплекс имени Г.М. Бериева является разработчиком и производителем самолетов-амфибий Бе-200.