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11:31   12 Ноября 2019
Россия

Суд взыскал с МЧС более миллиарда рублей в пользу ТАНТК имени Бериева

Суд взыскал с МЧС более миллиарда рублей в пользу ТАНТК имени Бериева

Суд Москвы взыскал с МЧС России более одного миллиарда рублей по иску Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Об этом сообщает во вторник, 12 ноября, РИА Новости. 

По данным агентства, ТАНТК в своем иске потребовал выплатить задолженность за шестой поставленный ведомству самолет по государственному контракту от 25 мая 2011 года. Воздушное судно, стоимость которого составляет более 1,4 миллиарда рублей, компания передала заказчику в феврале. 

Отмечается, что суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. 

Ранее сообщалось, что в тушении лесных пожаров в Якутии участвовали два самолета-амфибии Бе-200 и два вертолета Ми-8. 

Таганрогский авиационно-технический комплекс имени Г.М. Бериева является разработчиком и производителем самолетов-амфибий Бе-200. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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