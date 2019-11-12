Исламисты крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»* получили от семи до 19 лет колонии

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам от 7 до 19 лет колонии шестерых жителей Крыма, которые обвиняются в участии в деятельности ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

Крымчан признали виновными в организации или участии в террористической группировке и подготовке к захвату власти. Муслим Алиев получил 19 лет колонии строгого режима, Инвер Бекиров —18 лет, Вадим Сирук и Эмир-Усеин Куку — по 12 лет, Рефат Алимов — 8 лет, Арсен Джеппаров — 7 лет.

Ни один из осужденных не признал вину. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

По данным СК, в сентябре 2015 года Алиев и Бекиров создали в Ялте и Алуште ячейку террористической организации, цель которой — создание всемирного исламского халифата. В нее вошли Сирук, Куку, Алимов и Джеппаров, которые вербовали людей и вели «скрытную антиконституционную деятельность».

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами — политическая партия исламского толка, основанная в Палестине в 1953 году. Ее ячейки действуют в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции. Деятельность организации запрещена в РФ, а также в большинстве арабских, азиатских и ближневосточных стран.